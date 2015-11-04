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Fast2_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Fast2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Fast2.mq5.
Рис.1. Индикатор Fast2_HTF
DynamicRS_3CLines_HTF
Индикатор DynamicRS_3CLines с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Интерес (sentiment)
Это индикатор интереса рынка. Он показывает настроение рынка (sentiment) — бычье или медвежье.
EMV_Histogram
Индикатор Свободы Движения, реализованный в виде цветной гистограммы.FatlMacd_HTF
Индикатор FatlMacd с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.