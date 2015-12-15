代码库部分
到包裹
指标

Fast2_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
907
等级:
(16)
已发布:
已更新:
fast2.mq5 (8.73 KB) 预览
fast2_htf.mq5 (10.77 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Fast2 指标在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 Fast2.mq5 指标文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. Fast2_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14143

