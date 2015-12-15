请观看如何免费下载自动交易
此 Fast2 指标在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 Fast2.mq5 指标文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. Fast2_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14143
DynamicRS_3CLines_HTF
指标 DynamicRS_3CLines在输入参数中有时间帧选项。Exp_DigitalF-T01
当 DigitalF-T01 指标的云改变其颜色时，Exp_DigitalF-T01 EA 入场。
EMV_Histogram
行情舒缓指标, 以彩色直方图的形式实现。EMVCandle
行情舒缓指标, 以蜡烛条序列的形式实现。