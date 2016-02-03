CodeBaseSecciones
EMV_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
804
(16)
EMV_Histogram.mq5 (9.34 KB) ver
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Indicador Facilidad de Movimiento implementado en forma de un histograma de color.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador EMV_Histogram

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14144

