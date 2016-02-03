CodeBaseSecciones
DynamicRS_3CLines_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El indicador DynamicRS_3CLines permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, hace falta la presencia del indicador DynamicRS_3CLines.mq5 en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador DynamicRS_3CLines_HTF

