Indikatoren

Fast2_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
fast2.mq5 (8.73 KB) ansehen
fast2_htf.mq5 (10.77 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
Der Fast2 Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Zeitrahmen

Der Indikator benötigt die Datei Fast2.mq5, kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Fast2_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14143

