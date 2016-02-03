Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_DigitalF-T01 - Asesor Experto para MetaTrader 5
El Asesor Experto Exp_DigitalF-T01 entra en el mercado cuando se cambia el color de la nube del indicador DigitalF-T01. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el oscilador cruza su línea de señal.
Para que el EA funcione correctamente, el archivo compilado del indicador DigitalF-T01.ex5 debe ubicarse en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico
Resultados de las pruebas para 2014 con GBPJPY H3:
Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas
El indicador DigitalF-T01 permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.CGOscillatorSign
Este indicador de señal semafórico utiliza el cruce del oscilador CGOscillator con su línea de señal.
El indicador DynamicRS_3CLines permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.Fast2_HTF
El indicador Fast2 permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.