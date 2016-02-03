El Asesor Experto Exp_DigitalF-T01 entra en el mercado cuando se cambia el color de la nube del indicador DigitalF-T01. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el oscilador cruza su línea de señal.

Para que el EA funcione correctamente, el archivo compilado del indicador DigitalF-T01.ex5 debe ubicarse en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de las pruebas para 2014 con GBPJPY H3:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas