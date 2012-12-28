Ставь лайки и следи за новостями
Exp_StepSto_v1 - эксперт для MetaTrader 5
3686
Торговая система Exp_StepSto_v1 построена на основе сигналов стохастического осциллятора StepSto_v1. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара. Для совершения сделок в качестве фильтра используется положение фиолетовой, сигнальной линии индикатора. Если сигнальная линия выше значения 50, то эксперт может открывать только лонги и закрывать шорты, если сигнальная линия ниже 50, то открываются только шорты и закрываются лонги. Сигналом для совершения сделки является пробой оранжевой линией индикатора фиолетовой, сигнальной линии в соответствующем направлении.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора StepSto_v1.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на XAUUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
