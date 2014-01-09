本 Exp_StepSto_v1 交易系统，基于 StepSto_v1 随机振荡器信号的基础上绘制。在柱线收盘时，形成执行交易的信号。合约制定依据紫色线位置，指标的信号线作为滤波器。如果信号线高于 50, EA 仅开多单并平空仓, 如果信号线低于 50, 仅开空单并平多仓。合约执行的信号是在橙色指标线被紫色线突破, 信号线所对应的方向。

放置 StepSto_v1.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种t XAUUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表