Exp_StepSto_v1 - expert para MetaTrader 5
O sistema de negociação Exp_StepSto_v1 se baseia nos sinais do oscilador Estocástico StepSto_v1. O sinal de negociação se forma após o fechamento da barra. Para abrir posições, se utiliza como filtro a linha de sinal de cor rosa do indicador. Se a linha de sinal é maior que 50, o Expert Advisor pode abrir posições de compra e fechar as de venda, se a linha de sinal está abaixo de 50, apenas posições de vendas são abertas e as de compras são fechadas. O sinal de negociação se forma quando há o rompimento da linha do indicador de cor laranja pela rosa, na correspondente direção da linha de sinal.
Coloque o arquivo compilado StepSto_v1.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par XAUUSD H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1414
