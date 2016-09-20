Exp_StepSto_v1取引システムはStepSto_v1ストキャスティックのシグナルに基づいて描画されています。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに形成されます。約定には、指標の紫のシグナルラインの位置がフィルタとして使われます。エキスパートアドバイザーは、シグナルラインが50より高い場合にはロングを開いてショートを決済することのみができ、50未満である場合はショートを開いてロングを決済することのみができます。取引を実行するためのシグナルは、対応する方向での紫のシグナルラインによるオレンジ色のインディケーターラインの分割です。

コンパイルされたStepSto_v1.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1 チャートでの取引履歴のインスタンス

H4での2011のXAUUSD の検証結果：

図2 検証結果のチャート