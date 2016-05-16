CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_StepSto_v1 - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
968
(24)
Ein Expert Advisor auf Basis der Signale des StepSto_v1 Stochastik Oszillators. Die Signale erfolgen beim Schließen der Bar. Für die Eröffnung wird die violette Linie als Filter verwendet. Ist diese Linie größer als 50, wird er nur kaufen und Verkäufe schließen, ist sie unter 50 nur verkaufen und Käufe schließen. Das Eröffnungssignal entsteht, wenn die orange Linie die violette kreuzt, der Richtung folgend,.

Die Datei StepSto_v1.ex5 muss im Verzeichnis <b0>terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. StopLoss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.

Fig. 1. Beispiel der Arbeitsweise.

Fig. 1. Beispiel der Arbeitsweise.

 

Testergebnisse für 2011 auf XAUUSD H4:

Fig. 2. Chart der Testergebnisse

Fig. 2. Chart der Testergebnisse

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1414

