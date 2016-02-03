CodeBaseSecciones
CGOscillatorSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Este indicador de señal semafórico utiliza el cruce del oscilador CGOscillator con su línea de señal.

Fig. 1. Indicador CGOscillatorSign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14134

