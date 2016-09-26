CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

CGOscillatorSign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
674
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Semaphor-Indikator, der die Kreuzung des CGOscillator Oszillators mit seiner Signallinie verwendet.

Abb.1. Der CGOscillatorSign Indikator

Abb.1. Der CGOscillatorSign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14134

ChanellOnParabolic_HTF ChanellOnParabolic_HTF

Der ChanellOnParabolic Indikator mit der Option, den Zeitrahmen des Indikators in den Eingabeparametern zu ändern.

channel_breakout_entry_HTF channel_breakout_entry_HTF

Der channel_breakout_entry Indikator mit der Option, den Zeitrahmen des Indikators in den Eingabeparametern zu ändern.

DigitalF-T01_HTF DigitalF-T01_HTF

Der DigitalF-T01 Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.

Exp_DigitalF-T01 Exp_DigitalF-T01

Der Exp_DigitalF-T01 Expert Advisor mit dem Einstieg bei der Farbänderung der Wolke des DigitalF-T01 Indikators.