CGOscillatorSign - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1047
等级:
(16)
已发布:
已更新:
信号量指标采用 CGOscillator 振荡器和它的信号线交叉作为信号。

图例.1. CGOscillatorSign 指标

图例.1. CGOscillatorSign 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14134

