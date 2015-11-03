Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CGOscillatorSign - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1851
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений осциллятора CGOscillator с его сигнальной линией.
Рис.1. Индикатор CGOscillatorSign
ChanellOnParabolic_HTF
Индикатор ChanellOnParabolic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.channel_breakout_entry_HTF
Индикатор channel_breakout_entry с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
DigitalF-T01_HTF
Индикатор DigitalF-T01 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_DigitalF-T01
Эксперт Exp_DigitalF-T01 со входом при изменении цвета облака индикатора DigitalF-T01.