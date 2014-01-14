Pon "Me gusta" y sigue las noticias
CG Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1356
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Witold Wozniak
El indicador está inspirado en el artículo de John Ehlers "Usando el Fisher Transform" publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisis Técnico de Acciones y Commodities" .
Genera señales de compra y venta. El sistema de trading más simple para trabajar con el indicador es totalmente equivalente a trabajar con el Oscilador Estocástico.
Véase también el artículo "Aplicando la Transformación Fisher y la Transformación Inversa Fisher para Análisis de Mercado con MetaTrader 5".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/540
