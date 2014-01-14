CodeBaseSecciones
CG Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1356
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
cgoscillator.mq5 (6.59 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor real:

Witold Wozniak

El indicador está inspirado en el artículo de John Ehlers "Usando el Fisher Transform" publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisis Técnico de Acciones y Commodities" .

Genera señales de compra y venta. El sistema de trading más simple para trabajar con el indicador es totalmente equivalente a trabajar con el Oscilador Estocástico.

Véase también el artículo "Aplicando la Transformación Fisher y la Transformación Inversa Fisher para Análisis de Mercado con MetaTrader 5".

CG Oscillator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/540

