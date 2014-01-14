CG Oscillator

Autor real:



Witold Wozniak

El indicador está inspirado en el artículo de John Ehlers "Usando el Fisher Transform" publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisis Técnico de Acciones y Commodities" .



Genera señales de compra y venta. El sistema de trading más simple para trabajar con el indicador es totalmente equivalente a trabajar con el Oscilador Estocástico.

Véase también el artículo "Aplicando la Transformación Fisher y la Transformación Inversa Fisher para Análisis de Mercado con MetaTrader 5".

