CGOscillatorSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
823
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このインディケータは、オシレータ―CGOscillatorと、そのシグナルラインの交差を使用したシグナルインディケータです。

図1. インディケータ CGOscillatorSign

図1. インディケータ CGOscillatorSign

