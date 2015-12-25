無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CGOscillatorSign - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 823
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインディケータは、オシレータ―CGOscillatorと、そのシグナルラインの交差を使用したシグナルインディケータです。
図1. インディケータ CGOscillatorSign
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14134
