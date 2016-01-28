Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
CGOscillatorSign - indicador para MetaTrader 5
Um indicador de sinal de semáforo usando o cruzamento do CGOscillator com a sua linha de sinal.
Fig.1. O indicador CGOscillatorSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14134
ChanellOnParabolic_HTF
O indicador ChanellOnParabolic com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.channel_breakout_entry_HTF
O indicador channel_breakout_entry com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.
DigitalF-T01_HTF
O indicador DigitalF-T01 com a opção de seleção tempo gráfico nos parâmetros de entrada.Exp_DigitalF-T01
O Expert Advisor Exp_DigitalF-T01 entra no mercado quando o indicador de nuvem DigitalF-T01 muda de cor.