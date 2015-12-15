代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_CHOWithFlat - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1125
等级:
(17)
已发布:
已更新:
\MQL5\Experts\
exp_chowithflat.mq5 (7.21 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
cho.mq5 (6.98 KB) 预览
chowithflat.mq5 (10.1 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这款 Exp_CHOWithFlat EA 基于 CHOWithFlat 指标的颜色变化。在柱线收盘时，如果指标的云图颜色改变，则生成交易信号。

放置 CHO.ex5 和 CHOWithFlat.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例.1. 图表中是交易例子

图例.1. 图表中是交易例子

测试结果 2014 品种 USDJPY H8:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14112

ColorBullsBearsEyes_HTF ColorBullsBearsEyes_HTF

指标 ColorBullsBearsEyes 在输入参数中有时间帧选项。

Exp_TriXCandle Exp_TriXCandle

这款 Exp_TriXCandle EA 基于 TriXCandle 指标蜡烛条的颜色变化。

SimpleBars_V2 SimpleBars_V2

此指标依据前根柱线的最高和最低值为蜡烛条着色。

channel_breakout_entry_HTF channel_breakout_entry_HTF

指标 channel_breakout_entry 在输入参数中有时间帧选项。