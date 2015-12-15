这款 Exp_CHOWithFlat EA 基于 CHOWithFlat 指标的颜色变化。在柱线收盘时，如果指标的云图颜色改变，则生成交易信号。

放置 CHO.ex5 和 CHOWithFlat.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例.1. 图表中是交易例子

测试结果 2014 品种 USDJPY H8:

图例. 2. 测试结果图表