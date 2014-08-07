CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

CHOWithFlat - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1490
Ranking:
(35)
Publicado:
Actualizado:
CHO.mq5 (7.01 KB) ver
CHOWithFlat.mq5 (10.12 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Powered byStep

Chaikin Oscillator con posibilidad de determinar el estado de la plana del mercado. Cuando se detecte la plana, la nube de color del indicador se comprime y se ubica en el valor 0, además, aparece una línea gris gruesa. El criterio para determinar este estado será el Bollinger comprimido. La magnitud crítica de compresión de Bollinger se registra mediante la mitad de la amplitud de su franja y se determina con el parámetro de entrada del indicador:

input uint flat=100; // magnitud de la plana en puntos

Figura 1. Indicador CHOWithFlat

Figura 1. Indicador CHOWithFlat

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11321

SRm_Cloud SRm_Cloud

En el indicador se ha implementado una idea consistente en encontrar los niveles probables de resistencia y apoyo en un periodo, determinado en los parámetros de entrada, por analogía con el uso de GSV

SR_Cloud SR_Cloud

En el indicador se ha implementado una idea consistente en encontrar los niveles probables de resistencia y apoyo por analogía con el uso de GSV

CHOWithFlat_HTF CHOWithFlat_HTF

Indicador CHOWithFlat con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

RVIWithFlat_HTF RVIWithFlat_HTF

Indicador RVIWithFlat con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.