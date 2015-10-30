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Exp_CHOWithFlat - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_CHOWithFlat построен на основе изменения цвета индикатора CHOWithFlat. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов CHO.ex5 и CHOWithFlat.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H8:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор ColorBullsBearsEyes с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_TriXCandle
Эксперт Exp_TriXCandle построен на основе изменения цвета свечек индикатора TriXCandle.
Индикатор раскрашивает свечи, ориентируясь на минимумы и максимумы предыдущих баров.channel_breakout_entry_HTF
Индикатор channel_breakout_entry с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.