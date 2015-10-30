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Exp_CHOWithFlat - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1959
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
exp_chowithflat.mq5 (7.21 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
cho.mq5 (6.98 KB) просмотр
chowithflat.mq5 (10.1 KB) просмотр
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Эксперт Exp_CHOWithFlat построен на основе изменения цвета индикатора CHOWithFlat. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов CHO.ex5 и CHOWithFlat.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H8:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

ColorBullsBearsEyes_HTF ColorBullsBearsEyes_HTF

Индикатор ColorBullsBearsEyes с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_TriXCandle Exp_TriXCandle

Эксперт Exp_TriXCandle построен на основе изменения цвета свечек индикатора TriXCandle.

SimpleBars_V2 SimpleBars_V2

Индикатор раскрашивает свечи, ориентируясь на минимумы и максимумы предыдущих баров.

channel_breakout_entry_HTF channel_breakout_entry_HTF

Индикатор channel_breakout_entry с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.