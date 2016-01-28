CodeBaseSeções
Experts

Exp_CHOWithFlat - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Experts\
exp_chowithflat.mq5 (7.21 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
cho.mq5 (6.98 KB) visualização
chowithflat.mq5 (10.1 KB) visualização
O Expert Advisor Exp_CHOWithFlat é baseado na mudança de cor do indicador CHOWithFlat. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a cor da nuvem do indicador se altera.

Coloque os arquivos compilados CHO.ex5 e CHOWithFlat.ex5 em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultados do teste para 2014 no USDJPY H8:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14112

