und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_CHOWithFlat - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 796
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Exp_CHOWithFlat Expert Advisor basiert auf der Farbänderung des CHOWithFlat Indikators. Das Signal wird während des Schließens des Balkens gebildet, wenn die Wolke des Indikators ihre Farbe gewechselt haben.
Der generierte Expert Advisor benötigt die kompilierten Dateien CHO.ex5 und CHOWithFlat.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.
Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart
Testergebnisse für 2014 auf USDJPY H8:
Abb.2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14112
Der ColorBullsBearsEyes Indikator mit der Option, den Zeitrahmen des Indikators in den Eingabeparametern zu ändern.Exp_TriXCandle
Der Exp_TriXCandle Expert Advisor basiert auf der Farbänderung der Kerzen des MA_Rounding_Candle Indikators.
Der Indikator färbt Kerzen anhand Lows und Highs vorheriger Balken.channel_breakout_entry_HTF
Der channel_breakout_entry Indikator mit der Option, den Zeitrahmen des Indikators in den Eingabeparametern zu ändern.