私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Exp_CHOWithFlat - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 719
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
エキスパートアドバイザ Exp_CHOWithFlatは、インディケータCHOWithFlatの色の変化をベースに構築されています。インディケータの雲の色の変化が起こった場合に、バーが閉じるときに取引実行のシグナルが生成されます。
生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータCHO.ex5とCHOWithFlat.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
ライブラリファイルTradeAlgorithms.mqhは、スプレッドゼロを提供し、ストップロスとテイクプロフィットで同時にオープンポジションを持つことができるブローカーの元でのエキスパートアドバイザの使用の為に指定されたものであることに注意をしてください。このライブラリの他のバージョンは、このリンク（Trade Algorithms）からダウンロードできます。
下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。
図1. チャート上の取引例
2014年/USDJPY/8時間足のテストの結果
図2. テスト結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14112
インディケータ ColorBullsBearsEyesは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。Exp_TriXCandle
エキスパートアドバイザ Exp_TriXCandleは、インディケータTriXCandleのローソクの色の変化をベースに構築されています。
このインディケータは、先行するバーの最小値と最大値に応じてローソク足に色をつけます。channel_breakout_entry_HTF
インディケータ channel_breakout_entryは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。