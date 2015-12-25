エキスパートアドバイザ Exp_CHOWithFlatは、インディケータCHOWithFlatの色の変化をベースに構築されています。インディケータの雲の色の変化が起こった場合に、バーが閉じるときに取引実行のシグナルが生成されます。

生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータCHO.ex5とCHOWithFlat.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

ライブラリファイルTradeAlgorithms.mqhは、スプレッドゼロを提供し、ストップロスとテイクプロフィットで同時にオープンポジションを持つことができるブローカーの元でのエキスパートアドバイザの使用の為に指定されたものであることに注意をしてください。このライブラリの他のバージョンは、このリンク（Trade Algorithms）からダウンロードできます。

下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。

図1. チャート上の取引例

2014年/USDJPY/8時間足のテストの結果

図2. テスト結果のチャート