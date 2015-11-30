Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Background_FrAMACandle_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador que dibuja velas del indicador FrAMACandle desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING.
Dependiendo de la dirección de la vela, el cuerpo de la vela adquirirá color azul o rojo, y la sombra adquirirá color celeste o rosa, respectivamente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador FrAMACandle.mq5.
Indicador que dibuja velas del indicador TriXCandle desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING.FrAMACandle
Indicador Fractal Adaptive Moving Average en forma de vela.
El experto Exp_FrAMACandle está construido sobre la base del cambio de color de las velas del indicador FrAMACandle.RJT Matches
Este indicador ayuda a determinar el final y el comienzo de las tendencias basándose en la inclinación de las cerillas.