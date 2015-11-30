Indicador que dibuja velas del indicador FrAMACandle desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING.

Dependiendo de la dirección de la vela, el cuerpo de la vela adquirirá color azul o rojo, y la sombra adquirirá color celeste o rosa, respectivamente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador FrAMACandle.mq5.

Fig. 1. Indicador Background_FrAMACandle_HTF