Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
RJT Matches - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1581
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador ayuda a determinar el final y el comienzo de las tendencias basándose en la inclinación de las cerillas.
Son líneas básicas que muestran una inclinación por sí mismas, y en conjunto muestran la evolución de la tendencia de los precios. Nos informan sobre la fuerza de una tendencia para continuar o nos preparan para un cambio inminente.
Cada cerilla es la directriz entre el precio de apertura de una barra y el precio de cierre de la siguiente. Es ideal para trading intradía (scalping/swing) en horizontes de tiempo bajos (minutos / horas).
Imágenes:
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14428
El experto Exp_FrAMACandle está construido sobre la base del cambio de color de las velas del indicador FrAMACandle.Background_FrAMACandle_HTF
Indicador que dibuja velas del indicador FrAMACandle desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING.
Este archivo reemplaza el archivo original WndContainer.mqh. Previene la alteración del gráfico al hacer clic y mantener pulsado el botón del ratón dentro del área del contenedor.Reemplazo de CRect y CCanvas (Biblioteca estándar - han sido corregidos algunos errores)
Han sido corregidas las versiones de CRect y CCanvas que forman parte de la biblioteca estándar.