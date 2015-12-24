CodeBaseSecciones
RJT Matches - indicador para MetaTrader 5

Rafael Jimenez Tocino
1581
(34)
Este indicador ayuda a determinar el final y el comienzo de las tendencias basándose en la inclinación de las cerillas.

Son líneas básicas que muestran una inclinación por sí mismas, y en conjunto muestran la evolución de la tendencia de los precios. Nos informan sobre la fuerza de una tendencia para continuar o nos preparan para un cambio inminente.

Cada cerilla es la directriz entre el precio de apertura de una barra y el precio de cierre de la siguiente. Es ideal para trading intradía (scalping/swing) en horizontes de tiempo bajos (minutos / horas).

Imágenes:

El indicador RJT Matches aplicado al ORO en barras de 30 minutos

Ideal para técnicas de scalping y swing trading.

