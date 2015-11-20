代码库部分
Background_FrAMACandle_HTF - MetaTrader 5脚本

此指标将绘制更高时间帧 FrAMACandle 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。

依据蜡烛条的方向，蜡烛条的实体被喷成蓝色或红色, 影线被喷成浅蓝或粉色。

此指标需要编译的指标文件 FrAMACandle.mq5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. Background_FrAMACandle_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14102

