Background_FrAMACandle_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータFrAMACandleのローソクを描くインディケータです。
ローソクの傾向によって、ローソクの胴体は青または赤色になり、また影は水色またはピンク色になります。
インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータFrAMACandle.mq5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
Background_TriXCandle_HTF
DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータTriXCandleのローソクを描くインディケータです。FrAMACandle
ローソクタイプのインディケータ Fractal Adaptive Moving Average
Exp_FrAMACandle
エキスパートアドバイザ Exp_MA_Rounding_Candleは、インディケータFrAMACandleのローソクの色の変化をベースに構築されています。CWndContainerの置換
これファイルは、オリジナルファイルのWndContainer.mqhを置き換えます。これは、コンテナの領域内でマウスのボタンを押したり、長押しをする際のチャートの変更を防止します。