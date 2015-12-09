コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Background_FrAMACandle_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータFrAMACandleのローソクを描くインディケータです。

ローソクの傾向によって、ローソクの胴体は青または赤色になり、また影は水色またはピンク色になります。

インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータFrAMACandle.mq5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

画像1インディケータ Background_FrAMACandle_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14102

Background_TriXCandle_HTF Background_TriXCandle_HTF

DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータTriXCandleのローソクを描くインディケータです。

FrAMACandle FrAMACandle

ローソクタイプのインディケータ　Fractal Adaptive Moving Average

Exp_FrAMACandle Exp_FrAMACandle

エキスパートアドバイザ Exp_MA_Rounding_Candleは、インディケータFrAMACandleのローソクの色の変化をベースに構築されています。

CWndContainerの置換 CWndContainerの置換

これファイルは、オリジナルファイルのWndContainer.mqhを置き換えます。これは、コンテナの領域内でマウスのボタンを押したり、長押しをする際のチャートの変更を防止します。