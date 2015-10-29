Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Background_FrAMACandle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1515
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор, рисующий свечки индикатора FrAMACandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.
В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается синий или красный цвета, а тени окрашиваются в голубой или розовый цвета соответственно.
Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора FrAMACandle.mq5.
Рис.1. Индикатор Background_FrAMACandle_HTF
Индикатор Fractal Adaptive Moving Average в свечном виде.TriXCandle
Индикатор TriX в свечном виде.
Индикатор, рисующий свечки индикатора TriXCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.Exp_FrAMACandle
Эксперт Exp_FrAMACandle построен на основе изменения цвета свечек индикатора FrAMACandle.