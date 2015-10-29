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Индикаторы

Background_FrAMACandle_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1515
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор, рисующий свечки индикатора FrAMACandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается синий или красный цвета, а тени окрашиваются в голубой или розовый цвета соответственно.

Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора FrAMACandle.mq5.

Рис.1. Индикатор Background_FrAMACandle_HTF

Рис.1. Индикатор Background_FrAMACandle_HTF

FrAMACandle FrAMACandle

Индикатор Fractal Adaptive Moving Average в свечном виде.

TriXCandle TriXCandle

Индикатор TriX в свечном виде.

Background_TriXCandle_HTF Background_TriXCandle_HTF

Индикатор, рисующий свечки индикатора TriXCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Exp_FrAMACandle Exp_FrAMACandle

Эксперт Exp_FrAMACandle построен на основе изменения цвета свечек индикатора FrAMACandle.