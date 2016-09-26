Ein Indikator, der die Kerzen des FrAMACandle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.

Je nach der Richtung der Kerze wird der Körper der Kerze dunkelblau oder rot und die Schatten - blau oder rosa.

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei FrAMACandle.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Background_FrAMACandle_HTFIndikator