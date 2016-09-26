und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Ein Indikator, der die Kerzen des FrAMACandle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.
Je nach der Richtung der Kerze wird der Körper der Kerze dunkelblau oder rot und die Schatten - blau oder rosa.
Der Indikator benötigt die kompilierte Datei FrAMACandle.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der Background_FrAMACandle_HTFIndikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14102
Ein Indikator, der die Kerzen des TriXCandle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von RAW_FILLING-Puffern zeichnet.FrAMACandle
Der Fractal Adaptive Moving Average Indikator realisiert als Folge von Kerzen.
Der Exp_FrAMACandle Expert Advisor, basiert auf der Farbänderung der Kerzen des FrAMACandle Indikators.Exp_TriXCandle
Der Exp_TriXCandle Expert Advisor basiert auf der Farbänderung der Kerzen des MA_Rounding_Candle Indikators.