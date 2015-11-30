Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Background_TriXCandle_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador que dibuja velas del indicador TriXCandle desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING.
Dependiendo de la dirección de la vela, el cuerpo de la vela adquirirá color esmeralda o violeta, y la sombra adquirirá color verde claro o ciruela, correspondientemente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador TriXCandle.mq5.
Fig. 1. Indicador Background_TriXCandle_HTF
Indicador Fractal Adaptive Moving Average en forma de vela.TriXCandle
Indicador TriX en forma de vela.
Indicador que dibuja velas del indicador FrAMACandle desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING.Exp_FrAMACandle
El experto Exp_FrAMACandle está construido sobre la base del cambio de color de las velas del indicador FrAMACandle.