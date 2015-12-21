O indicador desenha candles de um timeframe maior do indicador FrAMACandle, preenchendo retângulos coloridos através dos buffers DRAW_FILLING.

Dependendo da direção do candle, o corpo é pintado na cor azul ou vermelha, as sombras são pintadas na cor rosa ou azul claro.

Este indicador requer o arquivo FrAMACandle.mq5 compilado. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Fig.1. O indicador Background_FrAMACandle_HTF