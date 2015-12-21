CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Background_FrAMACandle_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1210
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador desenha candles de um timeframe maior do indicador FrAMACandle, preenchendo retângulos coloridos através dos buffers DRAW_FILLING.

Dependendo da direção do candle, o corpo é pintado na cor azul ou vermelha, as sombras são pintadas na cor rosa ou azul claro.

Este indicador requer o arquivo FrAMACandle.mq5 compilado. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Fig.1. O indicador Background_FrAMACandle_HTF

Fig.1. O indicador Background_FrAMACandle_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14102

Background_TriXCandle_HTF Background_TriXCandle_HTF

O indicador desenha candles de um timeframe maior do indicador TriXCandle, preenchendo retângulos coloridos através dos buffers DRAW_FILLING.

FrAMACandle FrAMACandle

O indicador Fractal Adaptive Moving Average implementado como uma seqüência de candles.

Exp_FrAMACandle Exp_FrAMACandle

O Expert Advisor Exp_FrAMACandle baseia-se na mudança de cor dos candles do indicador FrAMACandle.

Substituição do CWndContainer Substituição do CWndContainer

Esse arquivo substitui o arquivo original WndContainer.mqh. Ele impede que o gráfico seja afetado quando você clica e segura o mouse dentro de uma área do recipiente.