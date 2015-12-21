Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Background_FrAMACandle_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1210
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador desenha candles de um timeframe maior do indicador FrAMACandle, preenchendo retângulos coloridos através dos buffers DRAW_FILLING.
Dependendo da direção do candle, o corpo é pintado na cor azul ou vermelha, as sombras são pintadas na cor rosa ou azul claro.
Este indicador requer o arquivo FrAMACandle.mq5 compilado. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Fig.1. O indicador Background_FrAMACandle_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14102
O indicador desenha candles de um timeframe maior do indicador TriXCandle, preenchendo retângulos coloridos através dos buffers DRAW_FILLING.FrAMACandle
O indicador Fractal Adaptive Moving Average implementado como uma seqüência de candles.
O Expert Advisor Exp_FrAMACandle baseia-se na mudança de cor dos candles do indicador FrAMACandle.Substituição do CWndContainer
Esse arquivo substitui o arquivo original WndContainer.mqh. Ele impede que o gráfico seja afetado quando você clica e segura o mouse dentro de uma área do recipiente.