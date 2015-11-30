CodeBaseSecciones
Indicadores

FrAMACandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1069
(19)
framacandle.mq5 (6.7 KB) ver
Indicador Fractal Adaptive Moving Average en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo FrAMA de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Fig. 1. Indicador FrAMACandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14097

