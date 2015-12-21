Participe de nossa página de fãs
Background_TriXCandle_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador desenha candles de um timeframe maior do indicador TriXCandle, preenchendo retângulos coloridos através dos buffers DRAW_FILLING.
Dependendo da direção do candle, o corpo é pintado na cor verde esmeralda ou roxa, as sombras são pintadas na cor ameixa ou verde claro.
Este indicador requer o arquivo TriXCandle.mq5 compilado. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Fig.1. O indicador Background_TriXCandle_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14101
