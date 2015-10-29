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Background_TriXCandle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, рисующий свечки индикатора TriXCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.
В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается в изумрудный или фиолетовый цвета, а тени — в светло-зеленый или сливовый соответственно.
Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора TriXCandle.mq5.
Рис.1. Индикатор Background_TriXCandle_HTF
Индикатор, рисующий свечки индикатора FrAMACandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.FrAMACandle
Индикатор Fractal Adaptive Moving Average в свечном виде.
Эксперт Exp_FrAMACandle построен на основе изменения цвета свечек индикатора FrAMACandle.Exp_TriXCandle
Эксперт Exp_TriXCandle построен на основе изменения цвета свечек индикатора TriXCandle.