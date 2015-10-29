Индикатор, рисующий свечки индикатора TriXCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается в изумрудный или фиолетовый цвета, а тени — в светло-зеленый или сливовый соответственно.

Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора TriXCandle.mq5.

Рис.1. Индикатор Background_TriXCandle_HTF