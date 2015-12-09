DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータTriXCandleのローソクを描くインディケータです。

ローソクの傾向によって、ローソクの胴体はエメラルド色または紫色になり、また影は黄緑色または桃色になります。

インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータFrAMACandle.mq5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

画像1インディケータ Background_TriXCandle_HTF