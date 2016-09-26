CodeBaseKategorien
Indikatoren

Background_TriXCandle_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Ein Indikator, der die Kerzen des TriXCandle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.

Je nach der Richtung der Kerze wird der Körper der Kerze smaragdgrün oder violett und die Schatten - hellgrün oder pflaume.

Der Indikator braucht die kompilierte Datei TriXCandle.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Background_TriXCandle_HTF Indikator

FrAMACandle FrAMACandle

Der Fractal Adaptive Moving Average Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

TriXCandle TriXCandle

Der TriX Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

Background_FrAMACandle_HTF Background_FrAMACandle_HTF

Ein Indikator, der die Kerzen des FrAMACandle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.

Exp_FrAMACandle Exp_FrAMACandle

Der Exp_FrAMACandle Expert Advisor, basiert auf der Farbänderung der Kerzen des FrAMACandle Indikators.