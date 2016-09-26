und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Background_TriXCandle_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 668
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Indikator, der die Kerzen des TriXCandle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.
Je nach der Richtung der Kerze wird der Körper der Kerze smaragdgrün oder violett und die Schatten - hellgrün oder pflaume.
Der Indikator braucht die kompilierte Datei TriXCandle.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der Background_TriXCandle_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14101
Der Fractal Adaptive Moving Average Indikator realisiert als Folge von Kerzen.TriXCandle
Der TriX Indikator realisiert als Folge von Kerzen.
Ein Indikator, der die Kerzen des FrAMACandle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.Exp_FrAMACandle
Der Exp_FrAMACandle Expert Advisor, basiert auf der Farbänderung der Kerzen des FrAMACandle Indikators.