Ein Indikator, der die Kerzen des TriXCandle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.

Je nach der Richtung der Kerze wird der Körper der Kerze smaragdgrün oder violett und die Schatten - hellgrün oder pflaume.

Der Indikator braucht die kompilierte Datei TriXCandle.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Background_TriXCandle_HTF Indikator