此指标将绘制更高时间帧 TriXCandle 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。

依据蜡烛条的方向，蜡烛条的实体被喷成翠绿色或紫色, 影线被喷成浅绿或淡紫色。

此指标需要编译的指标文件 TriXCandle.mq5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. Background_TriXCandle_HTF 指标