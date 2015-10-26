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Индикаторы

MA_RoundingStDev - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1758
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

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Индикатор MA_Rounding с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Если стандартное отклонение индикатора MA_Rounding находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dK2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующим направлению действующего тренда.

input double dK1=1.5;  // Коэффициент 1 для квадратичного фильтра
input double dK2=2.5;  // Коэффициент 2 для квадратичного фильтра

Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dK2, то цветная точка становится больше размером. Таким образом, получается индикация силы тренда с тремя уровнями силы:

  1. слабый — нет цветных точек;
  2. средний — маленькие цветные точки;
  3. сильный — большие цветные точки.

Индикатор для своей компиляции использует классы СMoving_Average и CXMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор MA_RoundingStDev

Рис.1. Индикатор MA_RoundingStDev

MA_Rounding_HTF MA_Rounding_HTF

Индикатор MA_Rounding с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ColorZerolagDeMarker Exp_ColorZerolagDeMarker

Эксперт Exp_ColorZerolagDeMarker со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagDeMarker

MA_Rounding_Candle MA_Rounding_Candle

Индикатор MA_Rounding в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом MA_Rounding соответствующих ценовых таймсерий.

After Testing - Анализ операций After Testing - Анализ операций

Изменение отображения графических объектов, созданных тестером стратегий, и упрощение последующего визуального анализа.