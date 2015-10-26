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MA_RoundingStDev - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MA_Rounding с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
Если стандартное отклонение индикатора MA_Rounding находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dK2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующим направлению действующего тренда.
input double dK1=1.5; // Коэффициент 1 для квадратичного фильтра input double dK2=2.5; // Коэффициент 2 для квадратичного фильтра
Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dK2, то цветная точка становится больше размером. Таким образом, получается индикация силы тренда с тремя уровнями силы:
- слабый — нет цветных точек;
- средний — маленькие цветные точки;
- сильный — большие цветные точки.
Индикатор для своей компиляции использует классы СMoving_Average и CXMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор MA_RoundingStDev
Индикатор MA_Rounding с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_ColorZerolagDeMarker
Эксперт Exp_ColorZerolagDeMarker со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagDeMarker
Индикатор MA_Rounding в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом MA_Rounding соответствующих ценовых таймсерий.After Testing - Анализ операций
Изменение отображения графических объектов, созданных тестером стратегий, и упрощение последующего визуального анализа.