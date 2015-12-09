コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MA_RoundingStDev - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の制作者：

BACKSPACE

インディケータ MA_Roundingは、標準偏差アルゴリズムに基づいて、トレンド力をカラーの点で追加表示するものです。

インディケータMA_Roundingの標準偏差が、パラメータのdk1とdk2の数値の間の範囲にある場合、移動平均上に現在のトレンドの傾向に相応する小さいカラーの点が現れます。

input double dK1=1.5;  // 2乗フィルターの係数1
input double dK2=2.5;  // 2乗フィルターの係数2

標準偏差の数値が入力パラメータdk2の値よりも大きくなる場合、カラーの点は大きいサイズになります。このようにして、3つのレベルのトレンド力の表示がされます。

  1. 弱―カラーの点はなし
  2. 中―小さいカラーの点
  3. 強―大きいカラーの点

インディケータは、自分のコンパイルの為に、クラスСMoving_AverageとSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCXMAを使用しますが、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。

画像1インディケータ MA_RoundingStDev

画像1インディケータ MA_RoundingStDev

