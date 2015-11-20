请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MA_RoundingStDev - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1160
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
BACKSPACE
指标 MA_Rounding 拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。
如果 MA_Rounding 指标的标准方差在 dK1 和 dK2 输入参数值之间, 则小彩色点出现在均线上。它的颜色与当前趋势方向对应。
input double dK1=1.5; // 平方律滤波系数 1 input double dK2=2.5; // 平方律滤波系数 2
如果标准方差高于 dK2 输入参数值, 则彩色点的尺寸放大。因此, 我们的到 3 级趋势强度指标:
- 弱 — 无点;
- 中 — 小彩色点;
- 强 — 大彩色点。
指标使用 СMoving_Average 和 CXMA 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"
图例.1. MA_RoundingStDev 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14081
MA_Rounding_HTF
指标 MA_Rounding 在输入参数中有时间帧选项。After Testing - 操作分析
由策略测试器创建的图形对象的显示变化, 以及简单的可视化结果分析。
MA_RoundingCandle
指标 MA_Rounding 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 MA_Rounding 算法处理之后的结果。Background_Candles_Smoothed_Step_HTF
此指标绘制更高时间帧的平均蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。