指标 MA_Rounding 拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。

如果 MA_Rounding 指标的标准方差在 dK1 和 dK2 输入参数值之间, 则小彩色点出现在均线上。它的颜色与当前趋势方向对应。

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

如果标准方差高于 dK2 输入参数值, 则彩色点的尺寸放大。因此, 我们的到 3 级趋势强度指标:

弱 — 无点; 中 — 小彩色点; 强 — 大彩色点。

指标使用 СMoving_Average 和 CXMA 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1. MA_RoundingStDev 指标