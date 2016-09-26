und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MA_RoundingStDev - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 700
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Autor des Artikels:
BACKSPACE
Der MA_Rounding Indikator mit einer zusätzlichen Anzeige der Trendstärke mithilfe von farbigen Punkten basierend auf der Standardabweichung.
Wenn die Standardabweichung des MA_Rounding Indikators im Wertebereich zwischen dK1 und dK2 liegt, erscheint ein kleiner farbiger Punkt mit der Farbe, die der Richtung des aktuellen Trends entspricht.
input double dK1=1.5; // Koeffizient 1 für den quadratischen Filter input double dK2=2.5; // Koeffizient 2 für den quadratischen Filter
Wenn der Wert der Standardabweichung größer als der Eingabeparameter dK2 wird, vergrößert sich auch der farbige Punkt. Auf diese Weise ergibt sich die Indikation der Trendstärke mit drei Stärkegraden:
- schwach — keine farbigen Punkte;
- mittel — kleine farbige Punkte;
- stark — große farbige Punkte.
Der Indikator verwendet die KLassen СMoving_Average und CXMA der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh, mehr Informationen darüber finden Sie im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer".
Abb.1. Der MA_RoundingStDev Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14081
Der MA_Rounding Indikator mit der Option, den Zeitrahmen des Indikators in den Eingabeparametern zu ändern.After Testing - Analyse von Transaktionen
Modifizierung der Anzeige grafischer Objekte, die durch den Strategietester erstellt wurden, und Vereinfachung der weiteren visuellen Analyse.
Der MA_Rounding Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels MA_Rounding Algorithmus.EA_SimpleTPSLpanel
Ein einfaches Bedienfeld TP/SL für MetaTrader 5.