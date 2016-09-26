CodeBaseKategorien
Indikatoren

MA_RoundingStDev - Indikator für den MetaTrader 5

ma_roundingstdev.mq5 (14.58 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
Der MA_Rounding Indikator mit einer zusätzlichen Anzeige der Trendstärke mithilfe von farbigen Punkten basierend auf der Standardabweichung.

Wenn die Standardabweichung des MA_Rounding Indikators im Wertebereich zwischen dK1 und dK2 liegt, erscheint ein kleiner farbiger Punkt mit der Farbe, die der Richtung des aktuellen Trends entspricht.

input double dK1=1.5;  // Koeffizient 1 für den quadratischen Filter
input double dK2=2.5;  // Koeffizient 2 für den quadratischen Filter

Wenn der Wert der Standardabweichung größer als der Eingabeparameter dK2 wird, vergrößert sich auch der farbige Punkt. Auf diese Weise ergibt sich die Indikation der Trendstärke mit drei Stärkegraden:

  1. schwach — keine farbigen Punkte;
  2. mittel — kleine farbige Punkte;
  3. stark — große farbige Punkte.

Der Indikator verwendet die KLassen СMoving_Average und CXMA der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh, mehr Informationen darüber finden Sie im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer".

Abb.1. Der MA_RoundingStDev Indikator

