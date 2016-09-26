Autor des Artikels:

BACKSPACE

Der MA_Rounding Indikator mit einer zusätzlichen Anzeige der Trendstärke mithilfe von farbigen Punkten basierend auf der Standardabweichung.

Wenn die Standardabweichung des MA_Rounding Indikators im Wertebereich zwischen dK1 und dK2 liegt, erscheint ein kleiner farbiger Punkt mit der Farbe, die der Richtung des aktuellen Trends entspricht.

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

Wenn der Wert der Standardabweichung größer als der Eingabeparameter dK2 wird, vergrößert sich auch der farbige Punkt. Auf diese Weise ergibt sich die Indikation der Trendstärke mit drei Stärkegraden:

schwach — keine farbigen Punkte; mittel — kleine farbige Punkte; stark — große farbige Punkte.

Der Indikator verwendet die KLassen СMoving_Average und CXMA der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh, mehr Informationen darüber finden Sie im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer".

Abb.1. Der MA_RoundingStDev Indikator