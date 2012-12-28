Этот эксперт передвигает стоплосс открытой позиции по границе канала, построенного с помощью индикатора CandleStop. Модификация стоплосса происходит только на смене бара на основе данных с только что закрытого бара и в случае если стоплосс будет в итоге прижат к текущей цене.

В этом эксперте добавлена возможность отображения индикатора, используемого в эксперте на текущем графике напрямую из эксперта без необходимости вручную накидывать этот индикатор на график. Это оказывается достаточно удобным, так как индикатор на графике возникает на графике автоматически, после установки эксперта на график и этот индикатор всегда имеет входные параметры, тождественные входным параметрам эксперта.

Входные параметры эксперта:

input uint UpTrailPeriods= 5 ; input uint DnTrailPeriods= 5 ; input uint Deviation= 10 ;

Рис.1 Рабочий график эксперта Exp_CandleStop_Trailing