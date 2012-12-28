CodeBaseРазделы
Exp_CandleStop_Trailing - эксперт для MetaTrader 5

Этот эксперт передвигает стоплосс открытой позиции по границе канала, построенного с помощью индикатора CandleStop. Модификация стоплосса происходит только на смене бара на основе данных с только что закрытого бара и в случае если стоплосс будет в итоге прижат к текущей цене.

В этом эксперте добавлена возможность отображения индикатора, используемого в эксперте на текущем графике напрямую из эксперта без необходимости вручную накидывать этот индикатор на график. Это оказывается достаточно удобным, так как индикатор на графике возникает на графике автоматически, после установки эксперта на график и этот индикатор всегда имеет входные параметры, тождественные входным параметрам эксперта.

Входные параметры эксперта:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры эксперта                   |
//+----------------------------------------------+
input uint UpTrailPeriods=5; //Период поиска для хая               
input uint DnTrailPeriods=5; //Период поиска для лоу
input uint Deviation=10;     //слиппаж 

Рис.1 Рабочий график эксперта Exp_CandleStop_Trailing

Класс для построения Fractals с использованием кольцевого буфера Класс для построения Fractals с использованием кольцевого буфера

Класс предназначен для расчета технического индикатора Фракталы (Fractals) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

SuperWoodiesCCI SuperWoodiesCCI

Индикатор, реализующий стратегию торгновли с использованием CCI

Exp_StepSto_v1 Exp_StepSto_v1

Эксперт на основе сигналов стохастического осциллятора StepSto_v1

MaksiGen_Range_Move MTF MaksiGen_Range_Move MTF

Индикатор рисует на графике линии поддержки/сопротивления и трендовые линии.