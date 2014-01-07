EA 沿着 CandleStop 指标建立的通道边界，移动已开仓的止损位。止损位仅当新柱线收盘时才会被修改，以防止损位被最终固定在目前的价位。

本 EA 提供在当前图表中直接显示指标的能力。无需在图表中手工加载指标。这是十分便利的, 在图表中加载 EA 后, 指标也会在图表中自动显示。与其它 EA 相同， 本 指标也有输入参数。

EA 输入参数:

input uint UpTrailPeriods= 5 ; input uint DnTrailPeriods= 5 ; input uint Deviation= 10 ;

图例.1 Exp_CandleStop_Trailing 自动交易程序的工作图表