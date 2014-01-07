代码库部分
EA

Exp_CandleStop_Trailing - MetaTrader 5EA

EA 沿着 CandleStop 指标建立的通道边界，移动已开仓的止损位。止损位仅当新柱线收盘时才会被修改，以防止损位被最终固定在目前的价位。

本 EA 提供在当前图表中直接显示指标的能力。无需在图表中手工加载指标。这是十分便利的, 在图表中加载 EA 后, 指标也会在图表中自动显示。与其它 EA 相同， 本 指标也有输入参数。

EA 输入参数:

//+----------------------------------------------+
//| input parameters for the Expert Advisor      |
//+----------------------------------------------+
input uint UpTrailPeriods=5; //最高搜索周期  
input uint DnTrailPeriods=5; //最低搜索周期
input uint Deviation=10;     //滑点 

图例.1 Exp_CandleStop_Trailing 自动交易程序的工作图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1408

