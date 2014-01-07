请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_CandleStop_Trailing - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1471
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
EA 沿着 CandleStop 指标建立的通道边界，移动已开仓的止损位。止损位仅当新柱线收盘时才会被修改，以防止损位被最终固定在目前的价位。
本 EA 提供在当前图表中直接显示指标的能力。无需在图表中手工加载指标。这是十分便利的, 在图表中加载 EA 后, 指标也会在图表中自动显示。与其它 EA 相同， 本 指标也有输入参数。
EA 输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| input parameters for the Expert Advisor | //+----------------------------------------------+ input uint UpTrailPeriods=5; //最高搜索周期 input uint DnTrailPeriods=5; //最低搜索周期 input uint Deviation=10; //滑点
图例.1 Exp_CandleStop_Trailing 自动交易程序的工作图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1408
