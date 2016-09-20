無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このエキスパートアドバイザーはCandleStop指標を使用して構築チャンネルの境に沿ってポジションのストップロスを移動します。ストップロスは、バーが新たに閉じられたバーのデータに基づいて変更された場合にのみ変更され、最終的に現在の価格に固定されます。
このエキスパートアドバイザーは、エキスパートアドバイザーから直接、現在のチャートで使用される指標を表示する可能性を提供します。手動でチャート上に指標をインストールする必要はありません。エキスパートアドバイザーがチャート上にインストールされた後には指標が自動的にチャート上に表示されるので、これは非常に便利です。この指標の入力パラメータはエキスパートアドバイザーのものと同一です。
エキスパートアドバイザーの入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| エキスパートアドバイザーの入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input uint UpTrailPeriods=5; // 高値の検索期間 input uint DnTrailPeriods=5; // 安値の検索期間 input uint Deviation=10; // スリッページ
図1 Exp_CandleStop_Trailing エキスパートアドバイザーの動作チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1408
