Exp_CandleStop_Trailing - Experte für den MetaTrader 5
- 845
Der Expert Advisor bewegt StopLoss der offenen Positionen entlang der Grenze des Kanals des CandleStop Indikators. StopLoss wird nur auf Grund der zuletzt geschlossenen Bar geändert, und nur wenn der StopLoss näher zum aktuellen Preis rückt.
Der Expert Advisor bietet die Möglichkeit, den Indikator selbst auf dem Chart anzuzeigen. Er muss nicht zusätzlich manuell auf dem Chart gestartet werden. Dies ist sehr praktisch, da der Indikator auf dem Chart automatisch angezeigt wird, nachdem den Expert Advisor StopLoss gestartet wurde. Die Eingabeparameter des Indikators sind gleich denen des Expert Advisors.
Die Eingabeparameter des Expert Advisors:
//+----------------------------------------------+ //| Eingabeparameter des Expert Advisors: | //+----------------------------------------------+ input uint UpTrailPeriods=5; //Die Periodenanzahl für die Suche nach Hochs input uint DnTrailPeriods=5; //Die Periodenanzahl für die Suche nach Tiefs input uint Deviation=10; //Slippage
Fig.1 Der Exp_CandleStop_Trailing Expert Advisor auf dem Chart
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1408
