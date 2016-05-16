CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_CandleStop_Trailing - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
845
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Indicators\
candlestop.mq5 (6.62 KB) ansehen
exp_candlestop_trailing.mq5 (18.08 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Expert Advisor bewegt StopLoss der offenen Positionen entlang der Grenze des Kanals des CandleStop Indikators. StopLoss wird nur auf Grund der zuletzt geschlossenen Bar geändert, und nur wenn der StopLoss näher zum aktuellen Preis rückt.

Der Expert Advisor bietet die Möglichkeit, den Indikator selbst auf dem Chart anzuzeigen. Er muss nicht zusätzlich manuell auf dem Chart gestartet werden. Dies ist sehr praktisch, da der Indikator auf dem Chart automatisch angezeigt wird, nachdem den Expert Advisor StopLoss gestartet wurde. Die Eingabeparameter des Indikators sind gleich denen des Expert Advisors.

Die Eingabeparameter des Expert Advisors:

//+----------------------------------------------+
//|  Eingabeparameter des Expert Advisors:       |
//+----------------------------------------------+
input uint UpTrailPeriods=5; //Die Periodenanzahl für die Suche nach Hochs  
input uint DnTrailPeriods=5; //Die Periodenanzahl für die Suche nach Tiefs
input uint Deviation=10;     //Slippage 

Fig.1 Der Exp_CandleStop_Trailing Expert Advisor auf dem Chart

Fig.1 Der Exp_CandleStop_Trailing Expert Advisor auf dem Chart 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1408

CandleStop CandleStop

Ein Indikator für Trailing-Stopps

SuperSR6 SuperSR6

Indikator zum Zeichnen möglicher Unterstützungs-/Widerstandslinien auf Fraktale

Exp_RD-TrendTrigger Exp_RD-TrendTrigger

Das Exp_RD-TrendTrigger Handelssystem basiert auf der Änderung der Trendrichtung angezeigt durch den RD-TrendTrigger Oszillator.

RPoint RPoint

Das Chart von X-points reversal