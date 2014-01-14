O Expert Advisor modifica os níveis de Stop Loss das posições em aberto ao longo dos limites do canal construído utilizando o indicador CandleStop. O Stop Loss é modificado apenas quando a barra se altera, baseando-se nos dados do último fechamento da barra, no caso do Stop Loss, ele será eventualmente fixado para o preço atual.

O Expert Advisor fornece a possibilidade de exibir o indicador utilizado por ele no gráfico atual, diretamente do Expert Advisor. Não há necessidade de plotar o indicador no gráfico manualmente. Tornando se muito conveniente, já que o indicador é exibido no gráfico automaticamente após o Expert Advisor ser colocado no gráfico. Este indicador possui os parâmetros de entrada idênticos a aquele Expert Advisor.

Parâmetros de entrada do Expert Advisor:

input uint UpTrailPeriods= 5 ; input uint DnTrailPeriods= 5 ; input uint Deviation= 10 ;

Fig.1 Expert Advisor Exp_CandleStop_Trailing sendo executado no gráfico