Exp_CandleStop_Trailing - expert para MetaTrader 5

O Expert Advisor modifica os níveis de Stop Loss das posições em aberto ao longo dos limites do canal construído utilizando o indicador CandleStop. O Stop Loss é modificado apenas quando a barra se altera, baseando-se nos dados do último fechamento da barra, no caso do Stop Loss, ele será eventualmente fixado para o preço atual.

O Expert Advisor fornece a possibilidade de exibir o indicador utilizado por ele no gráfico atual, diretamente do Expert Advisor. Não há necessidade de plotar o indicador no gráfico manualmente. Tornando se muito conveniente, já que o indicador é exibido no gráfico automaticamente após o Expert Advisor ser colocado no gráfico. Este indicador possui os parâmetros de entrada idênticos a aquele Expert Advisor.

Parâmetros de entrada do Expert Advisor:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do Expert Advisor      |
//+----------------------------------------------+
input uint UpTrailPeriods=5; //Período de busca da máxima  
input uint DnTrailPeriods=5; //Período de busca da mínima
input uint Deviation=10;     //desvio 

Fig.1 Expert Advisor Exp_CandleStop_Trailing sendo executado no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1408

