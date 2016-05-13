CodeBaseKategorien
Indikatoren

SuperSR6 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indikator zum Zeichnen möglicher Unterstützungs-/Widerstandslinien auf klassische Fraktale.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 25.10.2007.    

Abb.1 Der SuperSR6 Indikator

Abb.1 Der SuperSR6 Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1406

