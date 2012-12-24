CodeBaseРазделы
Индикаторы

SuperSR6 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3819
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

http://www.fxfisherman.com

Индикатор для построения возможных линий поддержки и сопротивления по классическим фракталам.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  25.10.2007.    

Рис.1 Индикатор SuperSR6

