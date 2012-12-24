Смотри, как бесплатно скачать роботов
SuperSR6 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3819
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Индикатор для построения возможных линий поддержки и сопротивления по классическим фракталам.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 25.10.2007.
Рис.1 Индикатор SuperSR6
