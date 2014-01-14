Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
SuperSR6 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2301
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Indicador que desenhas as possíveis linhas de suporte / resistência em fractais.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 25.10.2007.
Fig.1 Indicador SuperSR6
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1406
