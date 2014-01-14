CodeBaseSeções
Indicadores

SuperSR6 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

http://www.fxfisherman.com

Indicador que desenhas as possíveis linhas de suporte / resistência em fractais.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 25.10.2007.    

Fig.1 Indicador SuperSR6

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1406

